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Окупантів на Харківщині труять місцеві жителі та алкоголь, – ГУР

02/04/2022 19:32

Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами, зокрема і труять.

Про це в суботу, 2 квітня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) “пригостили” росіян із 3-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів померли одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється”, – зазначили в ГУРі.

За даними розвідки, ще близько 500 військовослужбовців 3 мсд перебувають у лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

“Російське командування списує ці випадки на так звані “небойові втрати”, – йдеться в повідомленні.

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