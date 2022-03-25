Глава МОУ і командувач оборони Києва відвідали передові позиції українських воїнів

Фото: глава МОУ Олексій Резніков/Facebook

Міністр оборони України Олексій Резніков і командувач оборони Києва – командувач Сухопутних військ ЗС генерал-полковник Олександр Сирський відвідали передові позиції українських військових у Київській області.

Подія сталася 24 березня, про це вранці в п’ятницю, глава МОУ повідомив у фейсбуці.

“Вчора разом з командувачем оборони Києва та області-командувачем Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським відвідав передові позиції наших воїнів.

Мав честь вручити нашим захисникам відзнаки Міністерства оборони – нагородну вогнепальну та холодну зброю.

Хлопці зустрічають ворога на передньому краї. Саме завдяки їм та їхнім побратимам та посестрам російські окупанти вже місяць намагаються виконати триденний план по їх зустрічі в Україні квітами. Танок на граблях окупанту, мабуть, подобається, тож, досвід Чорнобаївки їм в допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “на всіх напрямках стратегічної оборони столиці настрій однаковий – впевнені, сповнені оптимізму, готові гнати загарбників до кордону”.

“Київ під надійним захистом нашої армії. Це означає, що Україна вистоїть за будь-яких умов”, – наголосив глава Міноборони.

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