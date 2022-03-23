Над Харківщиною та Миколаївщиною збили по крилатій ракеті росіян

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Протиповітряна оборона ПС ЗСУ збила по крилатій ракеті росіян над Харківською та Миколаївською областями.

Про це 23 березня повідомили повітряне командування “Схід” та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

“Мінус одна крилата ракета на Харківщині. Зенітні ракетні підрозділи, як завжди, на висоті”, – йдеться в повідомленні ПвК “Схід”.

“Ще 1. Спасибі ЗСУ”, – написав Кім у своєму телеграм-каналі, поширивши фото збитої ракети.

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