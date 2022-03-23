В Україну прибули 50 автівок швидкої медичної допомоги для ЗСУ

Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги.
Про це в середу, 23 березня, повідомило Міністерство охорони здоров’я.
“Швидкі будуть передані для потреб Збройних сил України, щоб лікарі могли безпечно та в стислі терміни евакуйовувати поранених із зони бойових дій та надавати їм необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що автівки Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій.
“Швидкі” дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно.
Частину автівок вже доставлено в регіони, де тривають активні бойові дії, додали в МОЗ.
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