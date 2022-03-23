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Уряд спростив проходження гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону

23/03/2022 19:24

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону.

Згідно з прийнятою постановою для ввезення гуманітарної допомоги з 23 березня потрібен лише один документ — декларація, яка заповнюється на митниці, передає пресслужба уряду.

Зазначається, що також уряд скасував список товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Це означає, що можна ввезти всі легальні товари, які направляються в Україну як гуманітарна допомога, без будь-яких обмежень.

Тепер не потрібно отримувати довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завести гуманітарний вантаж.

“Для ввезення гуманітарної допомоги потрібен лише один документ — декларація, яка заповнюється дуже швидко. Зазначаємо відправника, одержувача, фактичне місце розвантаження, вид допомоги. Це все. Якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то направити її можна на ОВА чи на профільне міністерство. Якщо конкретній громаді вказуйте її одержувачем та везіть тому, кому ця допомога призначена”, – прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

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Україна

Уряд спростив проходження гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Згідно з прийнятою постановою для ввезення гуманітарної допомоги з 23 березня потрібен лише один документ — декларація,...

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