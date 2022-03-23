У Чернігові росіяни знищили міст, що сполучав місто з Києвом

Російська авіація знищила автомобільний міст через Десну до Чернігова. Проте гуманітарну допомогу до міста все ж доставляють – іншими шляхами.

Про це вранці в середу, 23 березня, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

На міст скинули авіабомби, один з прольотів впав. Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

“Ми забезпечуватимемо місто продуктами і всім необхідним (…) Ми збудуємо новий міст. Набагато кращий, ніж той, що у нас був. Він вже був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує на крутий і сучасний міст. Ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги”, – сказав Чаус.

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