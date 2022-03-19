Бійці НГУ записали переможне відео з Рубіжного на Луганщині, яке нібито “взяли” росіяни

Один із підрозділів НГУ відповів на повідомлення кремлівських пропагандистів про те, що російські окупанти нібито захопили місто Рубіжне на Луганщині. Насправді це не так. Українські гвардійці 19 березня записали відео зі спростуванням на тлі стели НВП “Зоря” – хімічного заводу в Рубіжному.

“Від імені Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Збройних сил України та всіх інших, хто боронить нашу державу і це місто, [заявляємо] – місто Рубіжне знаходиться під контролем Збройних сил України. Тут діє українська влада. І місто не було вчора, не є сьогодні і не буде завтра під контролем ворога. Ворога звідси ми будемо гнати – впевнено і вміло”, – сказав на камеру воїн НГУ.

Військові кажуть: щодня ведуть бої, їм важко, але Україна переможе.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 19 березня заявив, що бійці Національної гвардії зупинили наступ ворога на Рубіжне та знищили 20 окупантів.

“Рубіжне та Попасна – українські. Під обстрілами всі міста області. Четверо загиблих та 10 поранених. Пошкоджено більше 50 будівель. Бої за Рубіжне та Попасну тривають. Нацгвардійці спинили наступ путінських вбивць зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки на українське Рубіжне. Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії”, – написав Гайдай у фейсбуці.

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