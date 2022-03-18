Розвідка оприлюднила новий список військових злочинців РФ, які воюють в Україні

Російські окупанти з 136-ї окремої мотострілецької бригади РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало у розпорядження список військовослужбовців російської 136-ї окремої мотострілецької бригади, які вчиняють злочини в Україні.

Про це вдень у п’ятницю, 18 березня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Військові злочинці – військовослужбовці 136-ї окремої мотострілецької бригади, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України. 136-та окрема гвардійська мотострілецька Умансько-Берлінська Червонопрапорна, орденів Суворова, Кутузова та Богдана Хмельницького бригада – тактичне з’єднання Сухопутних військ російської федерації”, – йдеться у повідомленні.

Умовне найменування – військова частина № 63354 (в/ч 63354). Скорочене найменування – 136 гв. омсбр. Формування входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Пункт постійної дислокації – Буйнакськ Республіки Дагестан.

Ознайомитися зі списком можна за посиланням.

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