Розвідка оприлюднила новий список військових злочинців РФ, які воюють в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало у розпорядження список військовослужбовців російської 136-ї окремої мотострілецької бригади, які вчиняють злочини в Україні.
Про це вдень у п’ятницю, 18 березня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
“Військові злочинці – військовослужбовці 136-ї окремої мотострілецької бригади, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України. 136-та окрема гвардійська мотострілецька Умансько-Берлінська Червонопрапорна, орденів Суворова, Кутузова та Богдана Хмельницького бригада – тактичне з’єднання Сухопутних військ російської федерації”, – йдеться у повідомленні.
Умовне найменування – військова частина № 63354 (в/ч 63354). Скорочене найменування – 136 гв. омсбр. Формування входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
Пункт постійної дислокації – Буйнакськ Республіки Дагестан.
Ознайомитися зі списком можна за посиланням.
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