На Київщині ППО збила ворожий винищувач Су-34

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У Київській області сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ збили ворожий літак Су-34. Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. “Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний Су-34! Літак збито з використанням ПЗРК “Стінгер”, – йдеться в повідомленні. Катапультування екіпажу не помічено, судно впало на тимчасово окупованій території. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець