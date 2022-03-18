В Україні запустили чат-бот для ветеранів

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В Українському ветеранському фонді запустили Telegram-бот для оперативного пошуку інформації – “Допомога ветеранам та їхнім родинам”.

Про це в п’ятницю, 18 березня, повідомили в пресслужбі УВФ.

“У чат-боті можна знайти актуальну інформацію про мобілізацію, пошук амуніції, евакуацію, гуманітарну допомогу, консультації для родин загиблих та багато іншого.

Бот буде корисним:

ветеранам, мобілізованим і немобілізованим;

добровольцям тероборони;

родинам ветеранів;

членам родин загиблих.

“У боті кожен і кожна можна знайти перевірену інформацію відповідно до тієї категорії, яку представляє. Так мобілізовані ветерани можуть знайти для себе контакти військкоматів, подати заявку на амуніцію. Немобілізовані ветерани можуть долучитися до волонтерських ініціатив, або знайти актуальну інформацію в розділі «Хочу працювати та сплачувати податки», – йдеться в повідомленні.

Добровольці територіальної оборони різних областей України у боті зможуть отримати інструкції як вступити в ТрО, контакти військкоматів та різну релевантну для тероборонців інформацію.

Передбачена інформація також для членів родин ветеранів. Для цього необхідно буде обрати область, у якій перебуває родина, для подальшої інформації про гуманітарну допомогу чи евакуацію.

Родини загиблих можуть у чат-боті отримати допомогу або консультацію щодо надання статусу загиблого.

Чат-бот можна знайти в телеграмі за лінком чи назвою «Допомога ветеранам та їхнім родинам».

Нагадаємо, Український ветеранський фонд, діяльність якого спрямована на роботу з ветеранами, родинами ветеранів та із сім’ями загиблих, є установою Міністерства у справах ветеранів України.

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