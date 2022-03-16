Home / Війна / У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко

У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко

16/03/2022 10:11

У повітряному бою з двома російськими літаками біля Житомира загинув український льотчик Євген Лисенко. Він встиг знищити один із літаків окупантів, але потрапив під обстріл ворожих систем протиповітряної оборони.

Про це у вівторок, 15 березня, інформувала служба зв’язків з громадськістю повітряного командування “Захід”.

За місяць до російського вторгнення, 28-річного Євгена призначили командиром авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна.

Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році.

Євген Лисенко родом із села Ротмістрівка Черкаського району на Черкащині. Закінчив військовий ліцей, згодом Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба та одразу потрапив на службу в ЗС України.

“Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу”, – згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій.

У Євгена залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Потрібно захистити тих дітей“, – останні слова, які він сказав матері.

“Женя дуже сильно віддавався роботі, свої справі, навіть, інколи я ображалася. Він надзвичайно любив свою роботу, любив небо, завжди йшов до цілі. Я надзвичайно ним захоплювалася”, – розказала дружина Євгена.

Льотчика поховали 12 березня у рідному селі Ротмістрівка.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 21 – 16.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 71
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Харківщині місцевого депутата від “ОПЗЖ” арештували за спробу зміни влади

Депутатові Солоницівської селищної ради Харківського району від партії “Опозиційна платформа – За життя” повідомили про підозру в підготовці до захоплення державної влади. Про це 15 березня повідомила Харківська обласна прокуратура....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse