У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко

У повітряному бою з двома російськими літаками біля Житомира загинув український льотчик Євген Лисенко. Він встиг знищити один із літаків окупантів, але потрапив під обстріл ворожих систем протиповітряної оборони.
Про це у вівторок, 15 березня, інформувала служба зв’язків з громадськістю повітряного командування “Захід”.
За місяць до російського вторгнення, 28-річного Євгена призначили командиром авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна.
Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році.
Євген Лисенко родом із села Ротмістрівка Черкаського району на Черкащині. Закінчив військовий ліцей, згодом Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба та одразу потрапив на службу в ЗС України.
“Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу”, – згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій.
“Потрібно захистити тих дітей“, – останні слова, які він сказав матері.
“Женя дуже сильно віддавався роботі, свої справі, навіть, інколи я ображалася. Він надзвичайно любив свою роботу, любив небо, завжди йшов до цілі. Я надзвичайно ним захоплювалася”, – розказала дружина Євгена.
Льотчика поховали 12 березня у рідному селі Ротмістрівка.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 21 – 16.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!