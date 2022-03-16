Поліцейські Закарпаття передали на потреби ЗСУ 145 автівок

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На Закарпатті правоохоронці у співпраці з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки вилучили для потреб Збройних сил 145 транспортних засобів.

Про це вранці в середу, 16 березня, повідомляє АрміяInform.

Йдеться про автомобілі, які були заарештовані в рамках кримінальних проваджень та вилучені у порушників адміністративного законодавства.

Такі дії визначаються Законом України “Про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”.

Співробітники Головного управління Національної поліції Закарпатської області вже вилучили: 48 легкових автомобілів, 16 позашляховиків, шість мікроавтобусів, 22 автобуси, 51 вантажівку та дві карети швидкої допомоги.

Більша частина згаданого автотранспорту вже передана військовим.

Щодо інших – працівники поліції завершують процес оформлення та, враховуючи потреби ЗСУ, також будуть їх передавати.

Правоохоронці продовжують максимально сприяти Збройним силам України в цьому напрямку.

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