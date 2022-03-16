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Окупанти викрали шістьох співробітників і волонтерів із міськради Бучі

16/03/2022 10:30

Російські загарбники викрали шістьох людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та  надавали допомогу мешканцям.

Серед полонених – співробітники міськради і волонтери.

Про це вранці в середу, 16 березня, інформує пресслужба Бучанської міськради.

“Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста”.

Зокрема, російські окупанти викрали:

  • Гапченка Дмитра (керуючий справами Бучанської міськради);
  • Черкаського Леоніда;
  • Цигана Миколу;
  • Ющенка Анатолія;
  • Уманця Володимира (охорона);
  • Матюка Сергія.

Загарбники викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.

Бучанська міська рада закликала офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.

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