На Київщині ЗСУ знищили колону ворожої техніки. ВІДЕО

У Київській області українські захисники знищили колону військової техніки російських загарнбників.
Про це вранці у середу, 16 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Київщина. Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем. Разом переможемо!”, – йдеться в повідомленні.
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