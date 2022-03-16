На Київщині ЗСУ знищили колону ворожої техніки. ВІДЕО

“Київщина. Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем . Разом переможемо!”, – йдеться в повідомленні.

Про це вранці у середу, 16 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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