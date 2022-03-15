Ракетним обстрілом РФ зруйновано аеропорт Дніпра

У ніч на 15 березня російські війська завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту міста Дніпро.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.
“Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування”, – розповів голова області.
За словами Резніченка, знадобиться багато часу на відновлення.
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