Україна запустила на світ російськомовний телеканал FREEДОМ

Україна запустила новий російськомовний телевізійний канал FREEДОМ.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй сторінці у фейсбуці.
“Війна іде не лише у повітрі чи на землі. Вона йде в інформаційному просторі. Щоб їй противажити правду, за підтримки президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики і Нацради з питань телебачення та радіомовлення, ми починаємо новий проєкт на каналі UATV під назвою FREEДОМ“, – повідомив Ткаченко.
Він також зазначив, що до створення проєкту долучилися всі українські медіагрупи.
Ефір телеканалу стартував 10 березня о 21:00 за київським часом.
Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7 на каналі UATV на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube.
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