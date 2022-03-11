Україна запустила на світ російськомовний телеканал FREEДОМ

Україна запустила новий російськомовний телевізійний канал FREEДОМ.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй сторінці у фейсбуці.

“Війна іде не лише у повітрі чи на землі. Вона йде в інформаційному просторі. Щоб їй противажити правду, за підтримки президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики і Нацради з питань телебачення та радіомовлення, ми починаємо новий проєкт на каналі UATV під назвою FREEДОМ“, – повідомив Ткаченко.

Він також зазначив, що до створення проєкту долучилися всі українські медіагрупи.

Ефір телеканалу стартував 10 березня о 21:00 за київським часом.

Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7 на каналі UATV на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube.

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