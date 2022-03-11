У Путіна ймовірно немає стійкої мети війни в Україні, – розвідка США

Керівник розвідки США Вільям Бьорнс припускає, що Росія зараз погоджується на певні переговори з Україною для тактичної вигоди, адже стійкої, незмінної мети у цій війні у Путіна немає.
Про це він сказав у виступі в комітеті Сенату з розвідки у четвер, 10 березня, передає ABC News.
“Зважаючи на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може виглядати як слабкість, що треба поступитися чи визнати помилки – це, мабуть, непевна авантюра”, – сказав Бьорнс.
Посадовець додав, що паралельно Путін створює у своїй країні “пропагандистську бульбашку”, але навряд чи у нього вийде повністю ізолювати росіян від звісток про реальний стан справ як з війною, так і з російською економікою.
Бьорнс вважає, що США важливо серйозно сприймати ризик потенційного застосування Росією хімічної зброї – як “під фальшивим прапором”, так і безпосередньо.
“Як вам усім добре відомо, це частина російської методички. Вони вже застосовували хімічну зброю проти власних громадян, вони щонайменш заохочували це у Сирії і не тільки. Тому до цього варто поставитися серйозно”, – зазначив очільник розвідки.
На його думку, у даному випадку Заходу вдалося правильно підготуватися до інформаційних стратегій РФ і заздалегідь підірвати пропагандистські розрахунки Кремля, продемонструвавши світу, хто є агресором.
Бьорнс також вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки.
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