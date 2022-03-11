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У МОУ заперечили, що безпілотник, який упав у Загребі, належав українським військам

11/03/2022 14:32

Радник міністра оборони України Маркіян Лубківський заявив, що безпілотник, який уночі впав у хорватському Загребі, належав не українським військовим, тобто не був українським.

Про це вдень у п’ятницю, 11 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на видання Jutarnij List.

Лубківський зазначив, що невдовзі український Генштаб Збройних сил і Міністерство закордонних справ підготують спільну заяву з приводу інциденту.

Він висловив сподівання, що хорватська сторона у власному розслідуванні встановить належність приладу і те, як він опинився над столицею цієї країни.

Парашут від безпілотника у Загребі. Фото: jutarnji.hr

Як відомо, літальний апарат розбився в західній частині Загреба в ніч на 11 березня. Місцеві ЗМІ зазначали, що БПЛА міг начебто прилетіти з України.

Неофіційно виданню Jutarnij List стало відомо, що на рештках літального апарата, ймовірно безпілотника Ту-141, було начебто видно червону зірку та напис кирилицею. Однак офіційно ця інформація не підтверджена.

Експерт з військової авіації Тилер Роговай, з яким спілкувалися журналісти, стверджує, що може йтися про безпілотник Ту-141 “Стриж”.

ЗМІ звернули увагу, що район Загреба Ярун (Jarun), де впав апарат, має схожу назву, як село на Житомирщині – Ярунь. Такий населений пункт розташований у Новоград-Волинському районі. Можливо, оператор безпілотника міг неправильно ввести назву населеного пункта.

Як відомо, такі безпілотники є на озброєнні Російської Федерації, хоча вони досить застарілі, їх перестали випускати ще наприкінці 1980-х років.

Дальність польоту такого апарата складає до 1 000 км. БПЛА запускається з мобільної платформи, для цього використовується твердопаливний прискорювач, що розміщується під хвостовою частиною фюзеляжу.

Також вони використовувалися Україною в зоні проведення АТО в 2014-2015 роках.

БПЛА Туполєв Ту-141 “Стриж”. Ілюстративне фото

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