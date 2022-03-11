Російські війська на півночі від Києва перегруповуються. ФОТО

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, за даними яких можна прослідкувати перегрупування російських сил на північно-західних околицях Києва.

Про це вранці в п’ятницю, 11 березня, інформує BBC.

Колона, яку раніше бачили в районі гостомельського аеропорту, розподілилася по місцевості і перегрупувалась. Це може свідчити про підготовку до нової спроби просування в напрямку столиці.

У компанії стверджують, що росіяни просунулися до Києва на 5 км ближче, ніж були минулої доби.

Анонімний співрозмовник з міноборони США прокоментував журналістам, що з північного заходу сили РФ зараз у близько 15 км від центру столиці, з північного сходу – приблизно за 40 км.

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