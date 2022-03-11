На Херсонщині загарбники намагаються створити “комендатури”

У Херсонській області російські окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим і створює систему комендатур.
Про це вранці у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
“На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.
На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” в тимчасово зайнятих населених пунктах”, – йдеться в повідомленні.
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