На Херсонщині загарбники намагаються створити “комендатури”

Російські окупанти в Херсоні, березень 2022 року. Ілюстративне фото

У Херсонській області російські окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим і створює систему комендатур. Про це вранці у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ. “На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням. На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” в тимчасово зайнятих населених пунктах”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець