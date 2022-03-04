У Львові Подоляк розповів, як проходять переговори з Росією

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк розповів про три ключові напрямки роботи української делегації на переговорах із Російською Федерацією.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, заявив радник голови офісу президента, член української делегації Михайло Подоляк на брифінгу у Львові, передає “Укрінформ”.

“Позиція Російської Федерації жорстка. Зрозуміло, якби вона була в них м’яка, вони би не нападали на Україну, але позиція верховного головнокомандувача України та нашої держави загалом теж жорстка, тому переговори будуть іти тяжко, але вони будуть іти”, – зазначив він.

Подоляк вказав, що по-перше, зараз позиція України підсилена західними партнерами.

По-друге, президент Володимир Зеленський точно не піде на жодні поступки, які можуть якимось чином принизити боротьбу, яка ведеться в Україні за її територіальну цілісність і свободу.

За словами радника керівника ОП, президент чітко розуміє межі, на які українська делегація може піти в переговорах із російською, а на які не може.

По-третє, Подоляк додав, що члени делегації розуміють психологічний стан своїх співрозмовників, а також їхні цілі, інтелектуальні засади, на які вони спираються, тобто, що розуміють про Україну, а що ні.

“Нам, в принципі, доволі комфортно працювати, розуміючи мотиви російської сторони. Ми не просто перебуваємо на переговорах і слухаємо їх. Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають, яка в них мотивація”, – зазначив він.

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