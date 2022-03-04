У Курській області РФ вибухнув склад боєприпасів

У селі Тьоткіне Курської області РФ вибухнув склад боєприпасів.
Відео поширила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ в п’ятницю, 4 березня.
“Згідно з офіційною інформацією, вибух став наслідком порушення норм техніки безпеки під час ремонту військової техніки”, – йдеться в повідомленні.
“Так, хто ж сперечається. Нас там немає”, – додали в “сухопутці”.
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