Росія підтримала ідею зустрічі Лаврова і Кулеби в Туреччині

Постійний представник Російської Федерації при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов заявив, що вважає ініціативу Туреччини щодо організації зустрічі РФ та України на рівні міністрів закордонних справ гарною ідеєю.
Про це ввечері в п’ятницю, 4 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на так звані росЗМІ.
“Москва вважає гарною ідею Туреччини організувати зустріч глав МЗС Росії та України на Дипломатичному форумі в Анталії”, – сказав Гатілов.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сьогодні запропонував провести зустріч глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії.
Він повинен відбутися в Туреччині з 11 по 13 березня.
Чавушоглу заявив, що Лавров підтвердив свою участь у форумі.
Туреччина не закрила свій повітряний простір для російських літаків, нагадав Чавушоглу. Минулого тижня Лавров не зміг прилетіти до Женеви для участі в засіданні Ради ООН з прав людини.
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