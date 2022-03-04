На Харківщині затримали коригувальника вогню російських окупантів

На блокпосту в районі селища Селекційна Мереф’янської громади прикордонний наряд відділу “Дергачі” Харківського загону затримав корегувальника вогню противника.
Про це в п’ятницю, 4 березня, інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.
Під час огляду багажного відділення автівки Lexus прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тисяч гривень, військовий квиток, паспорт та мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям “Гармата”, “Куратор”.
Мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг.
Посібника злочинної діяльності ЗСУ РФ передано співробітникам Служби безпеки України.
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