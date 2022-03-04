СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / На Харківщині затримали коригувальника вогню російських окупантів

На Харківщині затримали коригувальника вогню російських окупантів

04/03/2022 15:19

На блокпосту в районі селища Селекційна Мереф’янської громади прикордонний наряд відділу “Дергачі” Харківського загону затримав корегувальника вогню противника.

Про це в п’ятницю, 4 березня, інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Під час огляду багажного відділення автівки Lexus прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тисяч гривень, військовий квиток, паспорт та мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям “Гармата”, “Куратор”.

Мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг.

Посібника злочинної діяльності ЗСУ РФ передано співробітникам Служби безпеки України.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 9 – 04.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 37
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Харківщині затримали коригувальника вогню російських окупантів

На блокпосту в районі селища Селекційна Мереф’янської громади прикордонний наряд відділу “Дергачі” Харківського загону затримав корегувальника вогню противника. Про це в п’ятницю, 4 березня, інформує пресслужба Державної прикордонної служби...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse