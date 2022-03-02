Навколо Батьківщини-матері в Києві дронами засвітили величезне “послання” для русского военного корабля

У повітрі біля монументу “Батьківщина-мати” в Києві запалав величезний світловий напис: “Русский военный корабль, иди нах*й!”.
Його влаштувала українська компанія Skypix drone shows, яка займається світловими шоу з дронів.
Компанія, світлові шоу якої відомі в усьому світі, розмістила фото цього актуального перформансу на своїй сторінці у фейсбуці, супроводивши його написом STOP WAR IN UKRAINE і посиланням на сайт із контактами для допомоги Україні.
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