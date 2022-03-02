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“Це ваш час”: Резніков звернувся до єгерів, мисливців, лісників

02/03/2022 21:20

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців перейти до тотального опору та позбавити російські війська на українській землі тилової підтримки.

Про це він написав увечері в середу, 3 березня, на сторінці у ФБ.

“Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним. Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім”, – сказав міністр.

Зі слів Резнікова, нині бійцям інформаційного фронту вдалося прорвати інформаційну блокаду.Відтак, настав час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу.

“Час перейти до тотального опору! Наша армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів. Наші спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ і Головного управління розвідки – ефективно нищать російські війська на марші”, – запевнив МО.

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