Україна перейшла в наступ у кібервійні з Росією

Українські айтішники після стримування російських атак перейшли до наступу на просторах мережі.

Про це вдень у вівторок, 1 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

“Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах.

Кібервійна відкрита та масштабна за участю державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) та всієї патріотичної ІТ-спільноти, а в Україні такої рівно 100 %!

І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу”, – написав він.

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