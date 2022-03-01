Україна перейшла в наступ у кібервійні з Росією

Українські айтішники після стримування російських атак перейшли до наступу на просторах мережі.
Про це вдень у вівторок, 1 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
“Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах.
Кібервійна відкрита та масштабна за участю державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) та всієї патріотичної ІТ-спільноти, а в Україні такої рівно 100 %!
І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу”, – написав він.
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