Третю добу шторм на Чорному морі захищає Одесу та Миколаїв від висадки ворожого десанту, – ОПУ

Третю добу шторм на Чорному морі захищає Одесу та Миколаїв від висадки ворожого десанту.
Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у вівторок, 1 березня.
“Навіть погода за нам – третю добу шторм на Чорному морі не дає змогу російському морському десанту висадитися в районі Одеси або Миколаєва. А зранку околиці Києва, який вчора був гарячою точкою, вкритий туманом і снігом, що також не дає російським окупантам почати наполегливий штурм Києва”, – сказав Арестович.
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