Російські загарбники знищили залізничний міст у Василівці на Запоріжжі

Російські загарбники знищили залізничний міст у Василівці, відрізавши південь Запорізької області.
Про це ввечері у вівторок, 1 березня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у телеграмі.
“Василівка. Залізничного сполучення на південь Запорізької області більше немає”, – написав він.
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