СБУ посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів України

Служба безпеки України посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів України. Це робиться для нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.
Про це у середу, 23 лютого, повідомила пресслужба СБ.
Під посиленим захистом – стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей.
Наприклад:
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
Крім того, ви можете повідомляти СБУ за телефоном 0 800 501 482 або електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua щодо:
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