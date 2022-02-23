СБУ посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів України

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України посилює контрдиверсійний захист стратегічних об’єктів України. Це робиться для нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Про це у середу, 23 лютого, повідомила пресслужба СБ.

Під посиленим захистом – стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей.

Наприклад:

в Одеській області відпрацьовано захист об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії;

відпрацьовано захист об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії; в Херсонській області посилено захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу;

посилено захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу; у Дніпропетровській області посилено захист стратегічних об’єктів промисловості та енергозабезпечення.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім того, ви можете повідомляти СБУ за телефоном 0 800 501 482 або електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua щодо:

підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію;

підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об’єктів;

підозрілих предметів чи засобів ураження.

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