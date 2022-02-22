Кустуріца прийняв пропозицію Шойгу очолити Театр російської армії

Емір Кустуріца (праворуч) із президентом РФ Володимиром Путіним

Сербський кінорежисер Емір Кустуріца очолить Центральний академічний театр Російської армії (ЦАТРА).

Про це з посиланням на міністерство оборони РФ повідомляє російська агенція РБК.

Пропозицію обійняти посаду головного режисера ЦАТРА Кустуріці зробив особисто міністр оборони Сергій Шойгу.

Під час зустрічі із сербським митцем міністр наголосив на його “таланті й великій роботі, що йде від серця”, а також підкреслив роль режисера “у збереженні й розвитку найкращих традицій російської культури”.

Кустуріца пропозицію міністра назвав “великою честю” і залюбки прийняв. За словами режисера, на новій посаді він планує перенести у спектаклі сюжети таких фільмів, як “Летять журавлі” та “Життя як диво”.

Довідка:

Емір Кустуріца – відомий сербський кінорежисер, фільми якого здобували нагороди найбільших кінофорумів Європи, включно з двома “Золотими пальмовими гілками” Каннського кінофестивалю.

Серед його найвідоміших фільмів – “Час циганів”, “Життя як диво”, “Андеграунд”, “Чорна кицька, білий кіт”, “Заповіт” тощо.

Також він є учасником фолк-рок-групи The No Smoking Orchestra.

67-річний Кустуріца відомий своєю проросійською позицією. Президента РФ Володимира Путіна режисер називає своїм другом, проєвропейський курс України вважає небезпечним, а про Революцію гідності висловлювався вкрай негативно.

За підтримку незаконної анексії Криму та виступи на окупованому півострові Кустуріцу внесли в базу “Миротворець”.

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