Мінкульт вніс пропагандиста Кисельова в перелік небезпечних для України осіб

Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
Про це у п’ятницю, 18 лютого, інформує пресслужба Мінкульту.
Так, наказом від 17 лютого 2022 року про включення Кисельова до відповідного переліку підготували на підставі рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень РНБО, СБУ і Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
З переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, можна ознайомитись на сайті Мінкульту.
Наразі у цьому списку уже 209 осіб.
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