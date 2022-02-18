Мінкульт вніс пропагандиста Кисельова в перелік небезпечних для України осіб

Дмитро Кисельов

Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Про це у п’ятницю, 18 лютого, інформує пресслужба Мінкульту.

Так, наказом від 17 лютого 2022 року про включення Кисельова до відповідного переліку підготували на підставі рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень РНБО, СБУ і Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

З переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, можна ознайомитись на сайті Мінкульту.

Наразі у цьому списку уже 209 осіб.

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