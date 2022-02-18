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“Пацан сказав – пацан зробив”: Лавров на жаргоні звернувся до Америки

18/02/2022 14:11

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься, щоб США та НАТО виконували взяті на себе зобов’язання з безпеки та дані РФ обіцянки.

В інтерв’ю телеканалу RT глава МЗС РФ закликав західних партнерів вести діалог чесно, “по понятіям”. Інтерв’ю оприлюднено на офіційному сайті заовнішньополітичного відомства Росії в п’ятницю, 18 лютого.

“Повторю, ми зацікавлені в тому, щоб докладно пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитись обіцянками. Тим паче, що письмові зобов’язання глав держав та урядів, які вимагають від натовців враховувати наші інтереси повною мірою (не кажучи про усні гарантії, про які президент Росії В. В. Путін неодноразово згадував), виявляється, нічого не варті. Так діло не піде”, – сказав Лавров.

Він нагадав про домовленість із держсекретарем США Ентоні Блінкеном зустрітися, після того, як Росія надішле “свій документ і вони ознайомляться з нашим баченням ситуації”.

“Це відповідає нашим інтересам та планам. Будемо добиватися, щоб усе було чесно. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття – “пацан сказав – пацан зробив”. Принаймні “понятія” мають дотримуватися і на міжнародному рівні”, – заявив міністр закордонних справ Росії.

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