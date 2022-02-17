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Армія США призупинила контракт із КрАЗом

17/02/2022 15:47

Отриманий “АвтоКрАЗом” трирічний контракт на постачання автомобільної техніки в інтересах армії Сполучених Штатів Америки “поставлений на паузу”.

Про це повідомив генеральний директор товариства Роман Черняк, передає ICTV.

За його словами на замовлення у кількасот машин виробництва українського підприємства вплинуло рішення про виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.

У травні 2021 року стало відомо, що “АвтоКрАЗ” отримав трирічний контракт на постачання великовантажної автомобільної техніки та запасних частин в інтересах Контрактного командування армії США.
Безпосереднім замовником виступила компанія US21 Inc. (штат Вірджинія, США), яка регулярно здійснює постачання для уряду, міністерства оборони та інших державних установ Сполучених Штатів Америки.

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Україна

Армія США призупинила контракт із КрАЗом

Отриманий “АвтоКрАЗом” трирічний контракт на постачання автомобільної техніки в інтересах армії Сполучених Штатів Америки “поставлений на паузу”. Про це повідомив генеральний директор товариства Роман Черняк, передає ICTV. За його...

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