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Політиків України закликають створити коаліцію “для досягнення національної згоди”

16/02/2022 11:02

Учасники ініціативи “Першого грудня” закликали лідерів політичних спільнот України об’єднатися і “створити дієві політичні механізми для досягнення національної згоди”.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у зверненні ініціативи, оприлюдненому в середу, 16 лютого.

“Всі сили учасників такої коаліції мають бути спрямовані не на ревниве випинання своїх переваг і пропозицій, а на консолідацію суспільства довкола потреб безпеки й оборони України, нормального функціонування державних структур. Зокрема, звертаємося до шостого президента Володимира Зеленського і п’ятого президента Петра Порошенка припинити своє особисте протистояння, яке в очах світу є цілковито невиправданим. Конкурувати буде час тоді, коли відіб’ємо ворога. Інакше історія нам не простить“, – йдеться в заяві.

Автори звернення наголошують, що при тому, що більша відповідальність за міжпартійну боротьбу лягає на чинне керівництво держави, “яке вважає допустимим боротися зі своїми опонентами навіть в умовах загрози для самого існування України”, “і опозиція, і політична еліта загалом мають проявити розуміння, що напруга міжпартійної й міжособистісної ворожнечі є значно вищою, ніж це може дозволити собі суспільство в умовах граничних загроз”.

За словами авторів звернення, антиукраїнські сили можуть скористатися ворожнечею серед українських політиків, адже “сценарії таких маніпуляцій всім очевидні”.

Довідково

Ініціативна група “Першого грудня” створена у 20-ту річницю референдуму про Незалежність України для формування, серед іншого, ідей з розвитку та реформування країни. До групи входять чільні представники національної інтелігенції, серед яких Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

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