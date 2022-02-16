Міністри оборони України й Британії обговорили безпекову ситуацію

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом щодо безпекової ситуації в Україні.
Очільники оборонних відомств синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної ради.
Про це повідомив Резніков на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
“Дуже змістовна дискусія з моїм британським колегою Міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Ми обмінялися думками за результатами його візиту в Москву та моєї телефонної розмови з Міністром оборони Білорусі, а також синхронізували позиції перед засіданням Північноатлантичної ради 17 лютого”, – написав він.
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