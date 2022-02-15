Верховна Рада офіційно визнала ветеранський спорт

Фото пресслужби Мінвету

В Україні з’явився окремий вид спортивної діяльності – ветеранський спорт.

У вівторок, 15 лютого, Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів війни» (№ 5526).

«За» проголосували 340 народних депутатів.

“За пропозиціями Мінветеранів на державному рівні законодавчо закріплено окремий спорт ветеранів війни. Наразі спільно з Міністерством молоді та спорту ми розробляємо відповідні нормативно-правові акти, щоб спортивна інфраструктура охопила всі області України, щоб кожен район та місто мали ветеранські спортивні осередки. Ми прагнемо, щоб структура ветеранських спортивних організацій розширювалася, а спортивні змагання серед Захисників проводилися не тільки на міжнародному, а й на обласному та районному рівнях”, – цитує міністра у справах ветеранів України Юлію Лапутіну її пресслужба.

Очільниця Мінветеранів також наголосила, що ухвалення цього Закону дає потужний імпульс розвитку ветеранського спорту.

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