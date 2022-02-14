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МАУ відправляє літаки на зберігання до аеропортів Європи

14/02/2022 15:44

Авіакомпанія МАУ Ігоря Коломойського та Арона Майберга почала відправляти літаки за кордон на вимогу лізингодавця у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією.

Про це з посиланням на пресреліз компанії пише у понеділок, 14 лютого, “НВ.Бізнес”.

Зазначається, що МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

«У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє п’ять літаків Boeing 737−800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього два літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда», — вказано в пресрелізі.

Профільний портал Avianews пише, що з аеропорту Бориспіль на зберігання до аеропортів Європи вилетіло або готуються до вильоту п’ять авіалайнерів компанії. Йдеться про Boeing 737−800 із реєстраціями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Повітряні судна належать компаніям SASOF III та AWAS 36820 TRUST.

12 лютого стало відомо, що страхові компанії припинять покривати ризики під час польотів над Україною через побоювання щодо можливого вторгнення Росії. Через це деякі лізингодавці вирішили відкликати літаки з України.

Avianews пише, що проблема стосується 23 літаків у флоті трьох авіакомпаній України — МАУ, SkyUp та Bees Airline.

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Україна

МАУ відправляє літаки на зберігання до аеропортів Європи

Авіакомпанія МАУ Ігоря Коломойського та Арона Майберга почала відправляти літаки за кордон на вимогу лізингодавця у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією. Про це з посиланням на пресреліз компанії пише у...

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