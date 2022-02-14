Армія Марокко може закупити найближчим часом українські бронеавтомобілі “Варта”, – ЗМІ

Військове керівництво Королівської армії Марокко близьке до досягнення угоди з Україною щодо закупівлі партії СБА “Варта” виробництва приватного конструкторсько-виробничого підприємства “Українська бронетехніка”.
За даними видання Tactical Report, українські машини можуть придбати для озброєння прикордонної легкої піхотної дивізії Марокко, що дислокується в Західній Сахарі.
Видання відзначає, що СБА “Варта” здебільше використовується для транспортування особового складу, але може також виконувати функції командно-штабної або медичної машини для евакуації поранених чи в якості мобільного мінометного комплексу.
Серед основних функцій використання машини від “Української бронетехніки” вказується можливість патрулювання, збір розвідувальних даних та супроводження інших транспортних засобів.
Як повідомляють у Tactical Report, спеціально розроблений для роботи в складних дорожніх умовах, бронеавтомобіль (СБА “Варта”) оснащений посиленою підвіскою і технологією (RunFlat), завдяки використанню якої є можливість навіть при пошкоджених колесах подолати до 50 кілометрів. бездоріжжя.
Точна кількість бронеавтомобілів класу MRAP, котру планують закупити марокканські силовики, наразі невідома, але джерела повідомляють про попередню зацікавленість у придбанні партії в понад десяток СБА “Варта”.
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