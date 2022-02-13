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Вибух у кафе в Станиці Луганській: 8 осіб госпіталізовані

13/02/2022 10:13

У кафе в селищі Станиця Луганська, що в прифронтовій зоні на Луганщині, внаслідок вибуху в суботу сталася пожежа, в якій постраждало 12 осіб. За попередніми даними, вибухнув газовий балон.

Про це вранці в неділю, 13 лютого, повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

“12 лютого о 17 год. 46 хв. у смт Станиця Луганська в кафе «Мрія» стався вибух (попередньо газового балону) з послідуючим горінням, внаслідок чого постраждало 12 осіб“, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що з числа поранених вісім осіб госпіталізовано до лікарні, ще четверо після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

О 21 год. 52 хв. підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 160 кв. м.

На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС у Луганській області.

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