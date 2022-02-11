Російські танки загрузли в багні у Ростовській області, – соцмережі

Скріншот із відео

У мережі показали кадри з російськими танками, що не змогли протистояти погоді та загрузли в багні у Ростовській області РФ.

Як передає “Новинарня“, відео у п’ятницю, 11 лютого, опублікував у телеграмі зокрема полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан.

На оприлюднених кадрах видно, як російську військову техніку викопує екскаватор. Перешкоду з багнюки не змогли подолати не один, а щонайменше сім танків окупантів.

“Не буксують, не застрягають, – іронізує автор відео, що перебував на місці події. – Трошки-трошки не доїхали, ось це та-а-ак!”.

Водночас Штефан зазначив, що інцидент стався у біля кордонів України.

“Пишуть попередньо, що “багатирі” в Ростовській області знову не доїхали”, – вказав він.

Як відомо, останнім часом у Ростовській області Російської Федерації панує “плюсова” температура – до 6°C.

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