Російські танки загрузли в багні у Ростовській області, – соцмережі

У мережі показали кадри з російськими танками, що не змогли протистояти погоді та загрузли в багні у Ростовській області РФ.
Як передає “Новинарня“, відео у п’ятницю, 11 лютого, опублікував у телеграмі зокрема полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан.
На оприлюднених кадрах видно, як російську військову техніку викопує екскаватор. Перешкоду з багнюки не змогли подолати не один, а щонайменше сім танків окупантів.
“Не буксують, не застрягають, – іронізує автор відео, що перебував на місці події. – Трошки-трошки не доїхали, ось це та-а-ак!”.
Водночас Штефан зазначив, що інцидент стався у біля кордонів України.
“Пишуть попередньо, що “багатирі” в Ростовській області знову не доїхали”, – вказав він.
Як відомо, останнім часом у Ростовській області Російської Федерації панує “плюсова” температура – до 6°C.
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