У Києві за викрадення людини затримали трьох поліцейських

У Києві затримали трьох співробітників поліції з Дніпропетровської області, які викрали людину та вимагали 12 тисяч доларів.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“За даними слідства, правоохоронці 9 лютого 2022 року прибули до міста Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства. Після проведення обшуку, протиправно, без складання жодних процесуальних документів, вони затримали власника житла – мешканця Києва та помістили його до свого автомобіля”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські вимагали у чоловіка 12 тисяч доларів, а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у скоєнні кримінального злочину, а також триманням під вартою.

Правоохоронці дозволили чоловікові зателефонувати знайомим, щоб вони передали гроші. Співробітників поліції затримали того ж дня при отриманні 6,3 тисяч доларів.

Їх підозрюють за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та отримання неправомірної вигоди (ч.2 ст.146, ч.3 ст. 368 КК України).

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