Міжнародні резерви України зменшилися до $29,3 млрд, – НБУ

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Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2022 року становили 29,29 мільярдів доларів, що на 5,3% менше, ніж на 1 грудня торік.

Про це в понеділок, 7 лютого, інформує пресслужба НБУ.

“Станом на 1 лютого 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29 287,1 млн доларів”, – йдеться в повідомленні.

За підсумками січня вони знизилися на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року.

Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця зумовлено насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником.

Загалом динаміку резервів упродовж січня визначала низка чинників. Насамперед, це операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження.

Серед інших причин – сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках.

Для згладжування надмірних коливань на валютному ринку і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк продавав валюту. Це дало змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку, й наприкінці місяця ситуація нормалізувалася, а НБУ повернувся до купівлі валюти. Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн доларів, продав – 1 511,2 млн доларів. Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1 313,5 млн доларів.

Ще один з чинників, який вплинув на динаміку резервів упродовж січня, це операції з управління державним боргом.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в січні становив 416,8 млн дол. Із цієї суми 186,2 млн дол. були спрямовані на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 61,7 млн дол. – на обслуговування облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), а решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Натомість валютні надходження на користь уряду становили 146,9 млн дол., зокрема 143,4 млн доларів надійшли від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Також на динаміку резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 70,5 млн дол.

У 2021 році міжнародні резерви України зросли майже до 31 млрд доларів.

Станом на 1 січня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 30 940,9 млн доларів.

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