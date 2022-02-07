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“Експрокурорка” окупованого Алчевська отримала 8,5 років ув’язнення

07/02/2022 11:43

Набув чинності вирок суду ексспівробітниці органів прокуратури України Вікторії Кравцової, яка зрадила присязі і перейшла на бік російських окупантів. У тимчасово окупованому Алчевську вона очолила підрозділ так званої “генеральної прокуратури” “ЛНР”.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, громадянка отримала від бойовиків керівну посаду у “прокуратурі” у 2015 році.

Правоохоронці зібрали беззаперечні докази того, що, перебуваючи на посаді “прокурора” міста, вона забезпечувала виконання і дотримання незаконно виданих російськими окупантами “законів”.

Зокрема, за вказівками ватажків терористичної “ЛНР” здійснювала контроль за перереєстрацією захоплених українських підприємств в органах окупаційної адміністрації та стягненням з них податків до “бюджету “ЛНР”; чинила тиск на підприємницькі структури, санкціонувала незаконні затримання та арешти громадян України.

У 2017 році, на підставі зібраних Службою безпеки України доказів незаконної діяльності, посіпаку терористів було оголошено у загальнодержавний розшук. Їй заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння створенню, або діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Лисичанський міський суд розглянув обвинувальні матеріали за заочною процедурою та ухвалив остаточне процесуальне рішення щодо вини правопорушниці та засудив її до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Термін покарання обчислюватиметься з дня затримання засудженої.

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