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Австрія надасть 2,5 млн євро допомоги для Донбасу

07/02/2022 18:17

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги. Зокрема, для Міжнародного Комітету Червоного Хреста та неурядових організацій на Донбасі.

Цю інформацію він озвучив під час своєї пресконференції на Луганщині у понеділок, 7 лютого.

Глава МЗС Австрії підкреслив, що уряд надав вже понад 14 млн євро.

“Сьогодні я можу оголосити, що уряд Австрії надасть через кілька днів ще 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного Комітету Червоного Хреста і працюючих тут неурядових організацій в цьому місці”, – заявив Шалленберг.

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