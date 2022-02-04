Президенти України і Словаччини обговорили взаємодію в безпековій сфері

Володимир Зеленський і Зузана Чапутова. Фото: пресслужба ОП

Глава держави Володимир Зеленський та президенка Словацької Республіки Зузана Чапутова під час телефонної розмови обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України.

Як інформує пресслужба офісу президента, Зеленський подякував за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський поінформував главу Словацької Республіки про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах “нормандського формату” та виконання Мінських домовленостей.

Лідери торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері.

Президент України високо оцінив підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.

“На тлі безпекових ризиків, пов’язаних з будівництвом “Північного потоку-2”, важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання”, – наголосив Володимир Зеленський.

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