СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4213675 +43778
Летальні випадки:
100983 +174
Одужали:
3660351 +9497
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18404417 (+96361). Оновлено: 08:14 04.02.2022
Home / Україна / Межа закону / На Житомирщині СБУ ліквідувала “фабрику” фейкових акаунтів для інформдиверсій РФ

На Житомирщині СБУ ліквідувала “фабрику” фейкових акаунтів для інформдиверсій РФ

04/02/2022 18:36

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України нейтралізували кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з Російської Федерації.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, інформує пресцентр СБУ.

“Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирської області. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих акаунтів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне ПЗ виробництва Росії”, – йдеться в повідомленні.

Так, хакерська програма давала змогу створювати віртуальні акаунти без використання сервісів мобільного зв’язку. Облікові записи зловмисники реалізовували російським замовникам через спеціалізовані інтернет-платформи, а гроші отримували на свої електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.

“На фейкових акаунтах представники РФ “розганяли” дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент був спрямований на розхитування внутрішньополітичної ситуації в різних регіонах України”, – йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

Читайте також:
Ватажки бойовиків “ДНР” через схему “кол-центрів банків” ошукали українців на мільйони гривень, – СБУ

Унікальних переглядів: 40
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президенти України і Словаччини обговорили взаємодію в безпековій сфері

Глава держави Володимир Зеленський та президенка Словацької Республіки Зузана Чапутова під час телефонної розмови обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Як інформує пресслужба офісу президента, Зеленський подякував за...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse