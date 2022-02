Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою. ВІДЕО

Нафтовидобувне судно Trinity Spirit вибухнуло біля берегів Нігерії, на момент аварії на борту було 10 членів екіпажу.

Про це у четвер, 3 лютого, інформує Bloomberg з посиланням на заяву компанії Shebah Exploration & Production Co., яка орендує це судно.

Судно вибухнуло вранці 2 лютого, але станом на ранок 3 лютого все ще горіло.

У Shebah Exploration & Production Co. зазначили, що інформації про загиблих поки що немає, але на борту судна, коли воно вибухнуло, перебували 10 членів екіпажу.

Компанія заявила, що розслідує причину вибуху.

Видання зазначає, що невідомо скільки сирої нафти зберігалося на Trinity Spirit.

BREAKING: Trinity Spirit Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessel with a capacity to process up to 22K barrels of oil per day, inject up to 40K barrels of water per day and store 2 million barrels of oil, exploded, caught fire and sunk off the coast of #Nigeria. pic.twitter.com/81mEt8OASF

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 3, 2022