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Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою. ВІДЕО

03/02/2022 12:45

Нафтовидобувне судно Trinity Spirit вибухнуло біля берегів Нігерії, на момент аварії на борту було 10 членів екіпажу.

Про це у четвер, 3 лютого, інформує Bloomberg з посиланням на заяву компанії Shebah Exploration & Production Co., яка орендує це судно.

Судно вибухнуло вранці 2 лютого, але станом на ранок 3 лютого все ще горіло.

У Shebah Exploration & Production Co. зазначили, що інформації про загиблих поки що немає, але на борту судна, коли воно вибухнуло, перебували 10 членів екіпажу.

Компанія заявила, що розслідує причину вибуху.

Видання зазначає, що невідомо скільки сирої нафти зберігалося на Trinity Spirit.

Судно Trinity Spirit здатне зберігати близько 2 мільйонів барелів нафти.

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