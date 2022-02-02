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На Банкову йдуть протестувати родичі військових, загиблих внаслідок нестатутних відносин під час проходження служби

02/02/2022 15:51

Під офісом президента України відбудеться “Мітинг Справедливості”, на який вийдуть родичі дітей, загиблих внаслідок нестатутних відносин під час проходження служби.

Як повідомили організатори, захід розпочнеться 3 лютого 2022 року, о 10.00 на вулиці Банковій, 11.

Зазначається, що родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу Президента, але ніхто досі не покараний. На сьогодні батьки загиблих солдатів об’єдналися у громадську організацію “Родини нескорених”.

В акції візьмуть участь батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артем Рябчук.

За словами організаторів мітингу, їхньою метою є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до того безладу, який коїться у різних військових частинах, що призводить до жахливих трагедій.

Учасники акції вимагають поновити розгляд кримінальних справ та покарання для винних щодо кожного окремого випадку загибелі їхніх синів.

“На сьогодні вже налічується більш ніж 4000 таких смертельних випадків, але не всі віднайшли у собі сили вести боротьбу з цією злочинною смертоносною машиною, яка не шкодує жодного, хто опиниться на її шляху. Ця ракова пухлина вразила людей від найнижчого чину до самої верхівки… Випадок із розстрілом військовослужбовців у Дніпрі відкрив “Скриньку Пандори”, і тепер ми не маємо права знаходитись осторонь цих подій та мовчати. На місці як стрільця А.Рябчука, так розстріляних ним людей може опинитись будь-хто, якщо не зупинити це злочинне свавілля, не привести у належний стан чинне законодавство та не змусити відповідати за ці злочини винних осіб. Невідворотність покарання має усвідомлювати та відчувати на собі кожний, хто зважиться порушити норми закону, моралі та людяності. Як держава має право на існування, так і громадяни повинні відчувати себе повноправними та захищеними від посягань на свої права та свободи”, – йдеться у зверненні організаторів.

Мітингувальники передадуть звернення до офісу президента.

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