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Сертифікат про бустерну дозу вакцини вже доступний у “Дії”

01/02/2022 10:18

Українці, які отримали третє щеплення проти коронавірусу, можуть завантажити цифровий сертифікат, що це засвідчує: він став доступним у “Дії”.

Про це у вівторок, 1 лютого, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

“Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Щоб отримати цифровий документ достатньо, як і раніше, надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку “Дія”. Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Згенерувати документ можна після того як вам зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я”, – сказав міністр.

Ляшко зазначив, що сертифікат міжнародного зразка буде чинним для перетину кордону, за 14 днів після щеплення.

Він також наголосив, що кожна країна самостійно встановлює правила перетину кордону для іноземців, тому варто перевіряти ці правила на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ Tripadvisor перед відвідуванням країни.

За даними МОЗ, уже понад 350 тисяч українців отримали бустерну дозу “антиковідної” вакцини.

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Україна

Сертифікат про бустерну дозу вакцини вже доступний у “Дії”

Українці, які отримали третє щеплення проти коронавірусу, можуть завантажити цифровий сертифікат, що це засвідчує: він став доступним у “Дії”. Про це у вівторок, 1 лютого, повідомив міністр охорони здоров’я...

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